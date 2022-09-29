По Дніпру вдарили радянською ракетою Х-22 - вони швидкі, неточні та руйнівні

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По Дніпру вранці 29 вересня вдарили радянською ракетою Х-22. Бойова частина цієї ракети важить понад 900 кг, а довжина ракети — понад 11 м.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що такі ракети дуже неточні та руйнівні.

Це надзвичайно швидка ракета, нам потрібні сучасні засоби протидії цим ракетам, — сказав Ігнат.

Ракета Х-22 розроблялася з 1958 року та на озброєння була офіційно прийнята у 1971 році.

Всього після нічного удару по Дніпру загинуло четверо людей. У тому числі двоє дітей — 8-річний хлопчик та 9-річна дівчинка.

Я побачив пекло зсередини. Люди буквально випарувалися, — так мер міста Борис Філатов про ракетний удар по Дніпру.

Внаслідок влучання ракети у приватний будинок загинули бабуся Алла, мама Наталя, донька Василиса 12 років та хлопчик Іван, 8 років.

Ні. Я буду відвертим до кінця. Дехто не просто випарувався. Їх знайшли у сусідів на дахах. На сусідніх вулицях, — зізнається Філатов.

Живим у цій хаті залишився лише старий пес Крим. Його, оглухлого та осліплого, відвезли до ветеринарів.

Але найгірше, що цього дня приїхав з фронту батько сімейства та побачив, що залишилося від його будинку та рідних. Хочеться тільки одного: щоб усіх цих тварин розірвало на шматки! — написав Філатов.

Керівник ОВА Резніченко заявив, що ще п’ятеро людей отримали поранення. Пошукові роботи та розбір завалів будинку триває. Загалом внаслідок російського удару пошкодження отримали понад 60 будинків, ринок, автобуси та електромережа.