росія атакувала ракетами Дніпро. Фото: Валентин Резніченко

https://racurs.ua/ua/n175233-rosiya-atakuvala-raketamy-dnipro-ie-zagybli-y-seryozni-ruynuvannya-foto.html

Ракурс

Ракетний удар по Дніпру завдали російські окупанти у ніч на 29 вересня.

Загарбники цілеспрямовано цілили у житлові квартали. Станом на 7.09 було відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Ще п’ятеро цивільних дістали поранення, у тому числі й 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали дитину з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали — шукають людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти, — зазначив він.

За словами очільника ОВА, у місті пошкоджено понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Також зазнав руйнувань ринок. Внаслідок вибухів пошкоджено автобуси, автівки та лінії електропередач.

А Нікопольський район окупанти обстріляли із «Градів» та важкої артилерії. У самому Нікополі пошкоджено промислову інфраструктуру, а в Червоногригорівській громаді понівечені 10 приватних будинків, господарські споруди та автівки. На щастя минулося без постраждалих.

Нагадаємо, 27 вересня російські окупанти випустили 10 зенітних ракет С-300 по об'єктах інфраструктури міста Запоріжжя. На місцях вибухів виникали пожежі.