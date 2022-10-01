Расстрелянная колонна с гражданскими в Харьковской области, фото: СБУ

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Ракурс

Рашисти на автодорозі між тимчасово окупованим містом Сватовим Луганської області та звільненим Куп’янськом Харківської області наприкінці вересня розстріляли колону цивільних автомобілів.

За попередніми даними, в результати загинули щонайменше 24 особи, серед яких 13 дітей. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Декілька осіб змогли врятуватися. Зараз вони дають свідчення слідчим, — зазначають у поліції.

Слідчі внесли відповідну інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. За це правопорушення українське законодавство передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telgram-каналі повідомив, що серед загиблих була вагітна жінка.

За його словами, у розстріляній колоні було сім автомобілів, обстріл відбувся 25 вересня близько 9.00 між селищами Курилівка та Піщане у Куп’янському районі Харківської області.