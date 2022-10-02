Дрон-камикадзе рф атаковал лицей в Кривом Роге, в Запорожье раздавались взрывы

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Російський дрон-камікадзе після опівночі поцілив у будівлю ліцею в одному з центральних районів Кривого Рогу. Внаслідок атаки зруйновано два поверхи, сталася пожежа. Вогнеборці вже її приборкали, триває ліквідація наслідків. Ніхто не постраждав.

Відомо, що росіяни всю ніч атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини «Ураганами», «Градами», важкою артилерією та дронами-камікадзе. Про це вказав очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач.

Окрім цього, голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив інформацію про «прильоти» у місті. Вибухи у Запоріжжі сьогодні вранці лунали під час повітряної тривоги.

Ворог атакував обласний центр і найближчі околиці. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються, — додав Старух.

Пізніше він додав, що окупанти поцілили чотирма ракетами С-300 в обласний центр та передмістя. Внаслідок атаки було зруйновано промислову інфраструктуру. На щастя, ніхто не постраждав. Старух закликав громадян дотримуватися заходів безпеки й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.