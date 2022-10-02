Залужный поздравил силы ТрО – Вы стали частью ВСУ и страшным сном для врага

https://racurs.ua/n175327-zalujnyy-pozdravil-sily-tro-vy-stali-chastu-vsu-i-strashnym-snom-dlya-vraga.html

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З Днем територіальної оборони України привітав військовослужбовців і громадян головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали невід'ємною частиною Збройних сил України і страшним сном для ворога. Ви взяли до рук зброю, щоб захистити свободу і рідних, — вказав очільник української армії 2 жовтня.

Він нагадав, що українці, які до повномасштабного вторгнення країни-терористки були представниками «мирних професій», сусідами, колегами, друзями, нині стали — побратимами і посестрами.