Украинские военные уничтожили ряд оккупантов в городе Лиман Донецкой области, фото: «Опора»

https://racurs.ua/n175326-rashisty-iz-limana-peredislocirovany-v-plen-ili-v-meshki-dlya-trupov-minoborony.html

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У Міноборони України прокоментували ситуацію, котра склалася довкола міста Лиман Донецької області, операцію зі звільнення якого в останні дні здійснює ЗСУ.

Відповідне повідомлення сьогодні, 1 жовтня, опубліковане на сторінці Міноборони у Твіттері.

Дякуємо «Міністерству оборони» росії за успішну співпрацю в організації навчань «Ізюм 2.0». Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон. У нас до вас одне запитання: чи хочете ви повторення? — йдеться в повідомленні.

Ймовірно, так в українському оборонному відомстві відреагували на сьогоднішню заяву міноборони рф, котре стверджує, що війська окупантів «у зв’язку зі створенням загрози оточення» були відведені з Лиману «на вигідніші рубежі».