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Российские войска были вынуждены бежать из Лимана

О бегстве из Лимана на «более выгодные рубежи» заявили в минобороны рф

1 окт 2022, 18:16
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У міноборони росії підтвердили відступ своїх військ з міста Лимана Донецької області.





Відповідне повідомлення відомства з’явилося сьогодні, 1 жовтня, у Telegram-каналі відомства.

Свою поразку на цій цій ділянці лінії зіткнення рашисти пояснюють «значною перевагою ЗСУ у силах і засобах».

У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська (так рашисти називають задіяні в агресії проти України збройні формування рф та її маріонеток — ред.) було відведено з населеного пункту Червоний Лиман на вигідніші рубежі, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у ЗСУ сьогодні підтвердили, що українські війська увійшли до Лиману.

Источник: Ракурс


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