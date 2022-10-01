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ВСУ освобождают город Лиман Донецкой области, скриншот видео

ВСУ вошли в Лиман, продолжаются бои — Восточная группировка войск

1 окт 2022, 16:58
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Українські військові увійшли в окуповане рашистами наприкінці травня місто Лиман Донецької області.





Про це сьогодні, 1 жовтня, в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Він, зокрема, прокоментував поширюване в соцмережах відео, на якому українські військові стоять біля стели з назвою міста, розміщеної на в’їзді до Лиману.

Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою — це правда. Ми уже в Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом, — зазначив Череватий.

Він також заявив, що окупанти здаються у полон українським військовим.

За його словами, окупанти в Лимані активно просили своє командування про допомогу.

Але, напевне, всі дивилися концерт на Красній площі, тому не могли підійти. Тому прийшли наші війська, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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