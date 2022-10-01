ВСУ освобождают город Лиман Донецкой области, скриншот видео

https://racurs.ua/n175317-vsu-voshli-v-liman-prodoljautsya-boi-vostochnaya-gruppirovka-voysk.html

Ракурс

Українські військові увійшли в окуповане рашистами наприкінці травня місто Лиман Донецької області.

Про це сьогодні, 1 жовтня, в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Він, зокрема, прокоментував поширюване в соцмережах відео, на якому українські військові стоять біля стели з назвою міста, розміщеної на в’їзді до Лиману.

Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою — це правда. Ми уже в Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом, — зазначив Череватий.

Він також заявив, що окупанти здаються у полон українським військовим.

За його словами, окупанти в Лимані активно просили своє командування про допомогу.