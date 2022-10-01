ЗСУ увійшли в Лиман, тривають бої — Східне угруповання військhttps://racurs.ua/ua/n175317-zsu-uviyshly-v-lyman-tryvaut-boyi-shidne-ugrupovannya-viysk.htmlРакурс
Українські військові увійшли в окуповане рашистами наприкінці травня місто Лиман Донецької області.
Про це сьогодні, 1 жовтня, в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.
Він, зокрема, прокоментував поширюване в соцмережах відео, на якому українські військові стоять біля стели з назвою міста, розміщеної на в’їзді до Лиману.
Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою — це правда. Ми уже в Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом, — зазначив Череватий.
Він також заявив, що окупанти здаються у полон українським військовим.
За його словами, окупанти в Лимані активно просили своє командування про допомогу.
Але, напевне, всі дивилися концерт на Красній площі, тому не могли підійти. Тому прийшли наші війська, — зазначив він.