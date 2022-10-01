ЗСУ можуть звільнити Лиман упродовж наступних 72 годин. Фото:

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Місто Лиман Донецької області може бути звільнене від російських окупантів або оточене підрозділами ЗСУ упродовж наступних 72 годин.

У п’ятницю, 30 вересня, військові зс рф продовжували відходити від своїх позицій навколо Лиману, оскільки українські сили оточували ворога в цьому районі. Артилерія Збройних сил України продовжує перекривати єдиний шлях для виїзду російських військ з Лиману, що залишився, на дорозі Кремінна — Торське. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW) із посиланням на російські джерела.

За інформацією аналітиків, відхід російських військ з Лиману нагадує хаотичний відступ з Балаклії на Харківщині. Окупанти погано орієнтуються на місцевості та не мають артилерійської підтримки.

Військове командування країни-агресора росії не надіслало необхідних підкріплень до Лиману і замість цього обстрілює ракетами Миколаївську область.

Нагадаємо, українські військові розповіли журналістам, що наступ ЗСУ призвів до оточення росіян поблизу Лимана на Донеччині. Росіян по гучномовцях попереджають про марність опору Силам оборони й закликають здаватися.

А 30 вересня інформацію про котел для росіян у Лимані підтвердили радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк і представник ЗСУ.