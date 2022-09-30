Російські військові, ви оточені - що відбувається на Лиманському напрямку

https://racurs.ua/ua/n175293-rosiyski-viyskovi-vy-otocheni-scho-vidbuvaietsya-na-lymanskomu-napryamku-video.html

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Наступ ЗСУ призвів до оточення росіян поблизу Лимана на Донеччині. Про ситуацію в цьому районі бойових дій розповідається у відео, яке «Радіо Свобода» передав військовий з позивним Еней.

У ньому показано, що росіян по гучномовцях попереджають про марність опору Збройним силам України і закликають здаватися.

Військовослужбовці російської федерації! Ви оточені, — звертається до російських військових голос російською мовою.

Крім того, росіянам нагадали, що їх використовують як «гарматне м’ясо». На відео також показали побут підрозділів рф.

Нагадаємо, що інформацію про котел для росіян у Лимані підтвердив 30 вересня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк і представник ЗСУ.