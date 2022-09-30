Столтенберг ухилився від відповіді на питання про заявку України на пришвидшений вступ до НАТО

https://racurs.ua/ua/n175292-stoltenberg-uhylyvsya-vid-vidpovidi-na-pytannya-pro-zayavku-ukrayiny-na-pryshvydshenyy-vstup-do-nato.html

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Союзники НАТО не визнають і ніколи не визнають анексовані українські території частиною росії.

Про це заявив 30 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.

Псевдореферендуми були організовані з москви і нав’язані Україні. Це захоплення землі — нелегальне і незаконне. Союзники НАТО не визнають цього. Донецьк — це Україна. Луганськ — це Україна. Херсон — це Україна. Запоріжжя — це Україна. Так само як Крим, — сказав генсек НАТО.

Столтенберг також відповів на питання про сьогоднішню заяву України щодо НАТО. Він сказав, що Альянс підтримує вибір України у шляху вступу до НАТО, але рішення щодо членства України у НАТО шляхом консенсусу прийматимуть усі країни-члени.

На його думку, головна увага НАТО зараз полягає в негайній підтримці України для захисту від російського брутального вторгнення.

Як в наших, так і в українських інтересах — щоб путін програв. Ми оборонний Альянс. Ми об'єднані і рішучі, щоб захищати будь-якого союзника НАТО і будь-які території НАТО. путін мобілізував сотні тисяч осіб і погрожує ядерною зброєю та захоплює українські території. Це найсерйозніша ескалація з самого початку війни. Це ознака слабкості, це визнання, що війна йде не за планом і путін зазнав поразки у своїх стратегічних цілях, — сказав Столтенберг.

Також Столтенберг заявив, що НАТО не є стороною конфлікту, проте надає підтримку Україні, щоб вона могла виконувати своє право на самозахист, закріплене у Хартії ООН.

Очільник НАТО негативно відповів на запитання, чи НАТО радитиме Україні після анексії українських територій знизити бойову активність, щоб уникнути ескалації.