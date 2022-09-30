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Столтенберг ухилився від відповіді на питання про заявку України на пришвидшений вступ до НАТО
Столтенберг ухилився від відповіді на питання про заявку України на пришвидшений вступ до НАТОhttps://racurs.ua/ua/n175292-stoltenberg-uhylyvsya-vid-vidpovidi-na-pytannya-pro-zayavku-ukrayiny-na-pryshvydshenyy-vstup-do-nato.htmlРакурс
Союзники НАТО не визнають і ніколи не визнають анексовані українські території частиною росії.
Про це заявив 30 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.
Псевдореферендуми були організовані з москви і нав’язані Україні. Це захоплення землі — нелегальне і незаконне. Союзники НАТО не визнають цього. Донецьк — це Україна. Луганськ — це Україна. Херсон — це Україна. Запоріжжя — це Україна. Так само як Крим, — сказав генсек НАТО.
Столтенберг також відповів на питання про сьогоднішню заяву України щодо НАТО. Він сказав, що Альянс підтримує вибір України у шляху вступу до НАТО, але рішення щодо членства України у НАТО шляхом консенсусу прийматимуть усі країни-члени.
На його думку, головна увага НАТО зараз полягає в негайній підтримці України для захисту від російського брутального вторгнення.
Як в наших, так і в українських інтересах — щоб путін програв. Ми оборонний Альянс. Ми об'єднані і рішучі, щоб захищати будь-якого союзника НАТО і будь-які території НАТО. путін мобілізував сотні тисяч осіб і погрожує ядерною зброєю та захоплює українські території. Це найсерйозніша ескалація з самого початку війни. Це ознака слабкості, це визнання, що війна йде не за планом і путін зазнав поразки у своїх стратегічних цілях, — сказав Столтенберг.
Також Столтенберг заявив, що НАТО не є стороною конфлікту, проте надає підтримку Україні, щоб вона могла виконувати своє право на самозахист, закріплене у Хартії ООН.
Очільник НАТО негативно відповів на запитання, чи НАТО радитиме Україні після анексії українських територій знизити бойову активність, щоб уникнути ескалації.
Якщо росія припинить воювати — не буде війни. Якщо Україна припинить воювати — не буде України, — сказав Столтенберг.
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