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Ракурс
Столтенберг ухилився від відповіді на питання про заявку України на пришвидшений вступ до НАТО

Столтенберг ухилився від відповіді на питання про заявку України на пришвидшений вступ до НАТО

30 вер 2022, 19:22
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Союзники НАТО не визнають і ніколи не визнають анексовані українські території частиною росії.





Про це заявив 30 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.

Псевдореферендуми були організовані з москви і нав’язані Україні. Це захоплення землі — нелегальне і незаконне. Союзники НАТО не визнають цього. Донецьк — це Україна. Луганськ — це Україна. Херсон — це Україна. Запоріжжя — це Україна. Так само як Крим, — сказав генсек НАТО.

Столтенберг також відповів на питання про сьогоднішню заяву України щодо НАТО. Він сказав, що Альянс підтримує вибір України у шляху вступу до НАТО, але рішення щодо членства України у НАТО шляхом консенсусу прийматимуть усі країни-члени.

На його думку, головна увага НАТО зараз полягає в негайній підтримці України для захисту від російського брутального вторгнення.

Як в наших, так і в українських інтересах — щоб путін програв. Ми оборонний Альянс. Ми об'єднані і рішучі, щоб захищати будь-якого союзника НАТО і будь-які території НАТО. путін мобілізував сотні тисяч осіб і погрожує ядерною зброєю та захоплює українські території. Це найсерйозніша ескалація з самого початку війни. Це ознака слабкості, це визнання, що війна йде не за планом і путін зазнав поразки у своїх стратегічних цілях, — сказав Столтенберг.

Також Столтенберг заявив, що НАТО не є стороною конфлікту, проте надає підтримку Україні, щоб вона могла виконувати своє право на самозахист, закріплене у Хартії ООН.

Очільник НАТО негативно відповів на запитання, чи НАТО радитиме Україні після анексії українських територій знизити бойову активність, щоб уникнути ескалації.

Якщо росія припинить воювати — не буде війни. Якщо Україна припинить воювати — не буде України, — сказав Столтенберг.

Джерело: Ракурс


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