Мер Дніпра показав наслідки російського удару "Іскандерами" по АТП

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Мер Дніпра Борис Філатов показав наслідки російського удару «Іскандерами» по АТП.

Він звернувся до всіх, хто допоможе місту з транспортом. Він подякував меру Києва Віталію Кличку, який уже виділив 30 автобусів.

30 вересня у Дніпрі знайшли тіло другого загиблого під завалами на транспортному підприємстві. Там досі триває пошукова операція після нічного удару російського «Іскандера».

Наразі відомо, що ворожа атака забрала три життя, пʼятеро людей поранені, повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко.

На місці влучання ракети в АТП працює спеціальна комісія, яка встановлює масштаби збитків.

Сьогодні тут зібралися власники транспортних засобів. Здебільшого це були автобуси, які обслуговували приміські маршрути.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня російські військові завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Дніпрі. Знищено понад 100 автобусів, пошкоджено адміністративні будівлі, багатоповерхівки, гімназію, магазини, автівки.