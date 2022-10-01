ЗСУ відбили низку атак на Донбасі та знищили десятки ворожих об’єктів. Фото: Генштаб ЗСУ

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Збройні сили України продовжують боронити державу від російських загарбників.

За минулу добу, 30 вересня, підрозділи Сил оборони відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара. Авіація Повітряних сил протягом п’ятниці завдала 11 ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. А підрозділи ППО збили три БпЛА та вертоліт Ка-52. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 1 жовтня.

А українські ракетні війська та артилерія за вчора уразили 11 пунктів управління різного рівня і вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також, в зону ураження потрапили ще 14 військових об'єктів ворога — склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьбі та розвідки.

У Генштабі додали, що 20 вересня російські окупанти завдали чотири ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 85 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України. Від ворожих ударів постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка.

З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв 51 село, селище та місто на Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямку.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російські загарбники в Україні втратили вже близько 59 тис. 80 осіб. Зокрема 29 вересня були ліквідовані 500 окупантів.