Байден підписав закон про 12,3 млрд дол. допомоги Україні. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n175300-bayden-pidpysav-zakon-pro-12-3-mlrd-dol-dodatkovoyi-dopomogy-ukrayini.html

Ракурс

Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, підписав закон про продовження фінансування американського уряду, що включає 12,3 млрд дол. додаткової допомоги Україні.

Цей закон «передбачає асигнування федеральним відомствам на 2023 фінансовий рік (починається 1 жовтня) до 16 грудня 2022 для продовження проектів і діяльності федерального уряду, а також включає додаткові асигнування для реагування на ситуацію в Україні». Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Як відомо, цей законопроект 29 вересня підтримав американський Сенат, а 30 вересня — Палата представників США.

Цей внесок гарантує, що ми продовжуємо дотримуватись нашої моральної відповідальності за підтримку народу України перед обличчям жорстокого вторгнення, яке продовжує вимагати від нас рішучих дій, — заявила голова комітету з асигнувань Палати представників США Роза Делауро в коментарі Associated Press.

Раніше повідомлялося, що 28 вересня Пентагон офіційно оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на 1,1 млрд дол. Таким чином ЗСУ мають отримати 18 реактивних систем залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них, 12 антидронних систем Titan, близько 300 позашляховиків, 150 вантажівок та причепів для перевезення важкої техніки.

Нагадаємо, 30 вересня президент США Джо Байден засудив рішення росії володимира путіна приєднати окуповані території України. Глава Білого дому наголосив, що ці дії «не мають легітимності», а США продовжуватимуть «завжди шанувати міжнародно визнані кордони України».

Джерело: Associated Press