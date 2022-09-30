Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, заявив президент Волоидмир Зеленський за підсумками засідання РНБО.

У його заяві йдеться про те, що Україна подасть заявку вже 30 вересня. Зеленський вийшов на камери разом зі спікером Ради Русланом Стефанчуком та головою Кабміну Денисом Шмигалем.

Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО.

Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України — реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії.

Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс.

Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку.

Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО.