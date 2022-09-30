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Ракурс
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

30 сен 2022, 17:01
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Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, заявив президент Волоидмир Зеленський за підсумками засідання РНБО.





У його заяві йдеться про те, що Україна подасть заявку вже 30 вересня. Зеленський вийшов на камери разом зі спікером Ради Русланом Стефанчуком та головою Кабміну Денисом Шмигалем.

Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО.

Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України — реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії.

Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс.

Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку.

Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО.

Члени РНБО 30 вересня обговорили питання спроби анексії території України і підняття ставок росією у війні, а також шляхи протидії анексії українських земель.

В Офісі президента повідомли, що РНБО розглянула питання колективної безпеки України та євроатлантичного простору, а також заходи для її втілення та посилення.

Обговорювалося питання розширення міжнародної коаліції на підтримку України, збільшення військово-технічної допомоги, посилення санкцій проти росії, пропозиції щодо гарантування безпеки української держави, протидія гібридним загрозам, а також активізація стратегії ядерного стримування росії з боку членів НАТО.

Источник: Ракурс


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