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ВСУ могут освободить Лиман в течение следующих 72 часов. Фото:

Армия Украины может освободить Лиман в течение следующих 72 часов — ISW

1 окт 2022, 09:20
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Місто Лиман Донецької області може бути звільнене від російських окупантів або оточене підрозділами ЗСУ упродовж наступних 72 годин.





У п’ятницю, 30 вересня, військові зс рф продовжували відходити від своїх позицій навколо Лиману, оскільки українські сили оточували ворога в цьому районі. Артилерія Збройних сил України продовжує перекривати єдиний шлях для виїзду російських військ з Лиману, що залишився, на дорозі Кремінна — Торське. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW) із посиланням на російські джерела.

За інформацією аналітиків, відхід російських військ з Лиману нагадує хаотичний відступ з Балаклії на Харківщині. Окупанти погано орієнтуються на місцевості та не мають артилерійської підтримки.

Військове командування країни-агресора росії не надіслало необхідних підкріплень до Лиману і замість цього обстрілює ракетами Миколаївську область.

Бої за Лиман: ISW

Нагадаємо, українські військові розповіли журналістам, що наступ ЗСУ призвів до оточення росіян поблизу Лимана на Донеччині. Росіян по гучномовцях попереджають про марність опору Силам оборони й закликають здаватися.

А 30 вересня інформацію про котел для росіян у Лимані підтвердили радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк і представник ЗСУ.

Источник: Ракурс


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