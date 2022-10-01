Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Захоплена російська техніка, скріншот відео

Захоплену російську техніку показали прикордонники (ВІДЕО)

1 жов 2022, 16:34
999

Українські прикордонники на Святогірському напрямку затрофеїли російські БМП-2 та БТР-82.





Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі Держприкордонслужби, де також опубліковане відповідне відео.

Техніку трохи подряпали наші артилеристи, але зовсім скоро машини відремонтують та поставлять до строю українського війська, — зазначається в описі відео.

Варто додати, що БТР-82 — відносно новий російський бронетранспортер, котрий є модернізацією БТР-80. Його було прийнято на озброєння російської армії у 2013 році.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів