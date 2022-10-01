Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Захоплена російська техніка, скріншот відео
Захоплену російську техніку показали прикордонники (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175316-zahoplenu-rosiysku-tehniku-pokazaly-prykordonnyky-video.htmlРакурс
Українські прикордонники на Святогірському напрямку затрофеїли російські БМП-2 та БТР-82.
Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі Держприкордонслужби, де також опубліковане відповідне відео.
Техніку трохи подряпали наші артилеристи, але зовсім скоро машини відремонтують та поставлять до строю українського війська, — зазначається в описі відео.
Варто додати, що БТР-82 — відносно новий російський бронетранспортер, котрий є модернізацією БТР-80. Його було прийнято на озброєння російської армії у 2013 році.
.
Загрузка...