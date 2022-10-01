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Ракурс
Захваченная российская техника, скриншот видео

Захваченную российскую технику показали пограничники (ВИДЕО)

1 окт 2022, 16:34
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Українські прикордонники на Святогірському напрямку затрофеїли російські БМП-2 та БТР-82.





Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі Держприкордонслужби, де також опубліковане відповідне відео.

Техніку трохи подряпали наші артилеристи, але зовсім скоро машини відремонтують та поставлять до строю українського війська, — зазначається в описі відео.

Варто додати, що БТР-82 — відносно новий російський бронетранспортер, котрий є модернізацією БТР-80. Його було прийнято на озброєння російської армії у 2013 році.

Источник: Ракурс


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