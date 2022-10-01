Захваченная российская техника, скриншот видео

https://racurs.ua/n175316-zahvachennuu-rossiyskuu-tehniku-pokazali-pogranichniki-video.html

Ракурс

Українські прикордонники на Святогірському напрямку затрофеїли російські БМП-2 та БТР-82.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі Держприкордонслужби, де також опубліковане відповідне відео.

Техніку трохи подряпали наші артилеристи, але зовсім скоро машини відремонтують та поставлять до строю українського війська, — зазначається в описі відео.

Варто додати, що БТР-82 — відносно новий російський бронетранспортер, котрий є модернізацією БТР-80. Його було прийнято на озброєння російської армії у 2013 році.