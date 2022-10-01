Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські війська були змушені втікати з Лиману

Про втечу з Лимана на «більш вигідні рубежі» заявили у міноборони рф

1 жов 2022, 18:16
999

У міноборони росії підтвердили відступ своїх військ з міста Лимана Донецької області.





Відповідне повідомлення відомства з’явилося сьогодні, 1 жовтня, у Telegram-каналі відомства.

Свою поразку на цій цій ділянці лінії зіткнення рашисти пояснюють «значною перевагою ЗСУ у силах і засобах».

У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська (так рашисти називають задіяні в агресії проти України збройні формування рф та її маріонеток — ред.) було відведено з населеного пункту Червоний Лиман на вигідніші рубежі, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у ЗСУ сьогодні підтвердили, що українські війська увійшли до Лиману.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів