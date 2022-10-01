Про втечу з Лимана на «більш вигідні рубежі» заявили у міноборони рф

Російські війська були змушені втікати з Лиману

https://racurs.ua/ua/n175319-pro-vtechu-z-lymana-na-bilsh-vygidni-rubeji-zayavyly-u-minoborony-rf.html

Ракурс

У міноборони росії підтвердили відступ своїх військ з міста Лимана Донецької області.

Відповідне повідомлення відомства з’явилося сьогодні, 1 жовтня, у Telegram-каналі відомства.

Свою поразку на цій цій ділянці лінії зіткнення рашисти пояснюють «значною перевагою ЗСУ у силах і засобах».

У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська (так рашисти називають задіяні в агресії проти України збройні формування рф та її маріонеток — ред.) було відведено з населеного пункту Червоний Лиман на вигідніші рубежі, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у ЗСУ сьогодні підтвердили, що українські війська увійшли до Лиману.