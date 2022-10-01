Twitter – одна з найпопулярніших соцмереж, фото: Yahoo

https://racurs.ua/ua/n175318-naskilky-aktyvno-korystuvachi-socmerej-slidkuut-za-politykamy-pidrahuvaly-ucheni.html

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Соціальні медіа є основним джерелом політичної інформації для все більшої кількості людей.

Проте більшість користувачів Твіттеру не слідкують за політичними елітами. Такого висновку дійшли учені з Каліфорнійського Університету (США), проаналізувавши дані за чотири роки з вибірки у 1,5 млн користувачів Twitter, повідомляє прес-служба вишу.

Вони з більшою ймовірністю слідкуватимуть за Томом Хенксом або Кеті Перрі, ніж за обраним чиновником, — зазначають учені.

Водночас ті користувачі, які стежать за політичними обліковими записами у Twitter, дотримуються замкнутих онлайн-спільнот і здебільшого стежать за своїми політичними групами та діляться інформацією з них. Тобто, невелика група користувачів, які слідкують за політичними елітами, демонструє чіткі політичні упередження та взаємодіє з цими елітами дуже однобоко.

Проте ці користувачі набагато «гучніші», активніші та згуртованіші в Інтернеті, що посилює загальне відчуття безпрецедентної поляризації поглядів, — наголошують учені.

Дослідники отримали такі результати:

лише 40% користувачів Твіттеру слідкують за однією чи кількома групами політиків;

решта 60% взагалі не слідкують за політиками.

Ті користувачі, які стежать за політиками, експертами та новинними ЗМІ:

стежать за своєю політичною групою набагато частіше, ніж за політичними елітами поза групою (приблизно 90% проти 10%);

значно частіше діляться твітами еліти зі своєї групи, ніж твітами з інших груп (приблизно 13:1);

коли користувачі діляться твітами представників інших груп, вони, як правило, додають до цих репостів негативні коментарі, що ще більше посилює ідеологічні упередження в інтернеті.

Таким чином, наголошують учені, політична активність, яка спостерігається у Твіттері, насправді далека від онлайн-поведінки більшості користувачів, котрим просто байдуже до політики і вони воліють поринути в розваги або спорт.