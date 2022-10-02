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Ракурс
Залужний привітав сили ТрО - Ви стали частиною ЗСУ і страшним сном для ворога

Залужний привітав сили ТрО — Ви стали частиною ЗСУ і страшним сном для ворога

2 жов 2022, 08:15
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З Днем територіальної оборони України привітав військовослужбовців і громадян головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.





Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали невід'ємною частиною Збройних сил України і страшним сном для ворога. Ви взяли до рук зброю, щоб захистити свободу і рідних, — вказав очільник української армії 2 жовтня.

Він нагадав, що українці, які до повномасштабного вторгнення країни-терористки були представниками «мирних професій», сусідами, колегами, друзями, нині стали — побратимами і посестрами.

Під гаслом «Готові до спротиву!» Сили територіальної оборони ЗСУ довели, що українці сміливі, вільні, незламні! Разом до Перемоги! — заявив Залужний.

Джерело: Ракурс


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