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Залужний привітав сили ТрО - Ви стали частиною ЗСУ і страшним сном для ворога
Залужний привітав сили ТрО — Ви стали частиною ЗСУ і страшним сном для ворогаhttps://racurs.ua/ua/n175327-zalujnyy-pryvitav-syly-tro-vy-staly-chastynou-zsu-i-strashnym-snom-dlya-voroga.htmlРакурс
З Днем територіальної оборони України привітав військовослужбовців і громадян головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали невід'ємною частиною Збройних сил України і страшним сном для ворога. Ви взяли до рук зброю, щоб захистити свободу і рідних, — вказав очільник української армії 2 жовтня.
Він нагадав, що українці, які до повномасштабного вторгнення країни-терористки були представниками «мирних професій», сусідами, колегами, друзями, нині стали — побратимами і посестрами.
Під гаслом «Готові до спротиву!» Сили територіальної оборони ЗСУ довели, що українці сміливі, вільні, незламні! Разом до Перемоги! — заявив Залужний.
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