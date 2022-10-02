Более 900 объектов, принадлежащих россии, будут национализированы - агрессия рф

https://racurs.ua/n175359-bolee-900-obektov-prinadlejaschih-rossii-budut-nacionalizirovany-chto-v-spiske.html

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Понад 900 об'єктів, що належать терористичній росії, будуть націоналізовані за особливою процедурою.

На найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання про націоналізацію активів російської федерації в Україні.

Кабмін уклав перелік об'єктів, що належать безпосередньо росії як державі. Примусове відчуження цих об'єктів відбудеться за особливою процедурою, повідомила народна депутатка, заступниця голови Комітету ВР із питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

Вона зауважила, що ознайомлена зі списком об'єктів, до якого увійшли такі відомі підприємства як «Енергомашспецсталь» у Краматорську, що на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює «Росатом».

Також у цьому переліку є і всім відома мережа магазинів BROCARD. Вона на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється міністерством промисловості рф.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України 30 вересня ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб рф. Влада пообіцяла, що у списку юридичних та фізичних осіб будуть «гучні» назви та прізвища.