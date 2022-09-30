Будут громкие фамилии — Зеленский о санкциях СНБО против нескольких тысяч россиян

https://racurs.ua/n175297-budut-gromkie-familii-zelenskiy-o-sankciyah-snbo-protiv-neskolkih-tysyach-rossiyan.html

Ракурс

Володимир Зеленський заявив, що серед кількох тисяч росіян, проти яких 30 вересня запровадила санкції РНБО, будуть гучні прізвища.

Там великий перелік, доволі гучні прізвища. Але все ж ми орієнтуємось не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан речей у самій росії, — сказав глава держави у вечірньому зверненні до українців.

Він сказав, що запроваджуються обмеження проти кількох тисяч суб'єктів, при цьому синхронізуються санкції України й партнерів. Крім того, запроваджуються нові санкції — проти ключових персоналій, проти значущих російських підприємств.

Звичайно, санкції буде застосовано й до тих громадян інших держав, які взяли участь у російському фарсі на окупованій території, — нагадав президент.

«Ракурс» повідомляв, що Рада національної безпеки та оборони 30 вересня ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб рф. Йдеться про тих, хто не знайшов в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів.

Також Зеленський заявив, що на наступному засіданні Верховної Ради буде розглянуто проект закону про націоналізацію всіх російських активів, аби «демонтувати російський вплив в Україні».