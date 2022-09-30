СНБО принял решение о применении санкций к "значимым" физическим и юрлицам рф

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Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України 30 вересня ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб рф.

Йдеться про тих, хто не знайшов в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО. Крім того, Зеленський заявив, що на наступному засіданні Верховної Ради буде розглянуто проект закону про націоналізацію всіх російських активів, аби «демонтувати російський вплив в Україні».

І водночас звертаюся до народних депутатів України: на наступному засіданні Верховної Ради України розглядатиметься проєкт закону щодо націоналізації всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроєкт без зволікань, — додав глава держави.

Україна часто вимагає від західних партнерів, щоб ті конфіскували активи російських олігархів. У Центрі протидії корупції 8 серпня заявили, що при цьому українська влада наразі не подала ЖОДНОЇ заяви до суду про стягнення активів росіян в Україні.

Минуло понад два місяці з моменту ухвалення закону, який дозволяє владі конфіскувати майно росіян, але нічого не відбувається, — йшлося у заяві ЦПК.

Водночас його голова Віталій Шабунін у блозі написав, що 6 серпня президент Володимир Зеленський з посиланням на уряд повідомив: «Уже примусово вилучено в Україні активів на 28 млрд грн».

Натомість реальність дещо інша, вважає Шабунін. Наприклад, Миколаївський глиноземний завод — одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії — досі належить російському олігарху олегу дерипасці.