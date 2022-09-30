Генсеки НАТО и ООН анонсировали срочные заявления по Украине

https://racurs.ua/n175287-genseki-nato-i-oon-anonsirovali-srochnye-zayavleniya-po-ukraine.html

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг та генсек ООН Антоніо Гутеріш виступлять із терміновою заявою о 19.00 за Києвом 30 вересня.

Очікується, що головною темою буде Україна та спроба анексії Росією чотирьох регіонів.

Нагадаємо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, заявив президент Волоидмир Зеленський за підсумками засідання РНБО.

Поки заявку розглядатимуть, Україна пропонує реалізувати гарантії безпеки країни та Європи згідно з «Київським безпековим договором», який розробили і представили партнерам, повідомив Зеленський.