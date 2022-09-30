Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Генсеки НАТО та ООН анонсували термінові заяви щодо України

Генсеки НАТО та ООН анонсували термінові заяви щодо України

30 вер 2022, 17:29
999

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та генсек ООН Антоніо Гутеріш виступлять із терміновою заявою о 19.00 за Києвом 30 вересня.





Очікується, що головною темою буде Україна та спроба анексії Росією чотирьох регіонів.

Нагадаємо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, заявив президент Волоидмир Зеленський за підсумками засідання РНБО.

Поки заявку розглядатимуть, Україна пропонує реалізувати гарантії безпеки країни та Європи згідно з «Київським безпековим договором», який розробили і представили партнерам, повідомив Зеленський.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів