Генсеки НАТО та ООН анонсували термінові заяви щодо України

https://racurs.ua/ua/n175287-genseky-nato-ta-oon-anonsuvaly-terminovi-zayavy-schodo-ukrayiny.html

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг та генсек ООН Антоніо Гутеріш виступлять із терміновою заявою о 19.00 за Києвом 30 вересня.

Очікується, що головною темою буде Україна та спроба анексії Росією чотирьох регіонів.

Нагадаємо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, заявив президент Волоидмир Зеленський за підсумками засідання РНБО.

Поки заявку розглядатимуть, Україна пропонує реалізувати гарантії безпеки країни та Європи згідно з «Київським безпековим договором», який розробили і представили партнерам, повідомив Зеленський.