Україна не проводитиме переговорів із росією, доки президентом рф є путін - Зеленський

https://racurs.ua/ua/n175286-ukrayina-ne-provodytyme-peregovoriv-iz-rosiieu-doky-prezydentom-rf-ie-putin-zelenskyy.html

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Україна не проводитиме жодних переговорів із росією, доки президентом рф є путін.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у зверненні 30 вересня. Глава держави виголосив його за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони України.

Сьогодні стало відомом, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Зеленський за підсумками засідання РНБО.

Нагадаємо, що російський диктатор володимир путін у своєму зверненні щодо анексії окупованих територій України закликав Київ «негайно припинити вогонь» та «повернутися за стіл переговорів».

Ми закликаємо київський режим негайно припинити вогонь, усі бойові дії, ту війну, яку він розв’язав ще 2014 року та повернутися за стіл переговорів. Ми готові до цього. Але вибір народу у Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Херсоні обговорювати не будемо. Він зроблений. Росія його не зрадить, — сказав фюрер-коротун.

Долю окупованих територій, які росія має намір «приєднати», влада рф на переговорах з України обговорювати наміру не має, випливає зі слів Путіна.