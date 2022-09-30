Резко возросло число жертв удара рашистов по колонне под Запорожьем

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Вже 30 загиблих внаслідок терористичного удару російських нацистів по колоні в Запоріжжі, який стався уранці 30 квітня.

За інформацією голови Національної поліції України Ігоря Клименка, 30 людей загинуло та ще 88 отримало поранення після чергового російського терору. Після обіду повідомлялося про 25 загиблих, уранці йшлося про 13−15 жертв російських терористів.

Нагадаємо, що вранці окупанти вдарили по гуманітарній колоні поблизу Запоріжжя, яка рухалася у бік лінії фронту. Серед загиблих 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Трирічна дівчинка отримала поранення.

До лікарень Запоріжжя після російського обстрілу гуманітарної колони доставили 62 людини, їхній стан встановлюють, повідомили в поліції області.

У момент обстрілу російських воєнних злочинців в автоколоні на виїзд до тимчасово окупованої території перебували майже 250 цивільних автомобілів.

За словами очільника МВС Дениса Монастирського, сьогодні о 7.00, як і щодня, люди збиралися в колони для того, щоби приїхати на тимчасово окуповані території до своїх будинків, батьків, дітей.