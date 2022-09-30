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Резко возросло число жертв удара рашистов по колонне под Запорожьем
Резко возросло число жертв удара рашистов по колонне под Запорожьемhttps://racurs.ua/n175296-rezko-vozroslo-chislo-jertv-udara-rashistov-po-kolonne-pod-zaporojem.htmlРакурс
Вже 30 загиблих внаслідок терористичного удару російських нацистів по колоні в Запоріжжі, який стався уранці 30 квітня.
За інформацією голови Національної поліції України Ігоря Клименка, 30 людей загинуло та ще 88 отримало поранення після чергового російського терору. Після обіду повідомлялося про 25 загиблих, уранці йшлося про 13−15 жертв російських терористів.
Нагадаємо, що вранці окупанти вдарили по гуманітарній колоні поблизу Запоріжжя, яка рухалася у бік лінії фронту. Серед загиблих 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Трирічна дівчинка отримала поранення.
До лікарень Запоріжжя після російського обстрілу гуманітарної колони доставили 62 людини, їхній стан встановлюють, повідомили в поліції області.
У момент обстрілу російських воєнних злочинців в автоколоні на виїзд до тимчасово окупованої території перебували майже 250 цивільних автомобілів.
За словами очільника МВС Дениса Монастирського, сьогодні о 7.00, як і щодня, люди збиралися в колони для того, щоби приїхати на тимчасово окуповані території до своїх будинків, батьків, дітей.
Тут зібралося близько 50 авто і вони накопичувалися з кожною хвилиною. У цей момент сюди відбувся прильот ракет С-300. Три прильоти з невеликим інтервалом, які забрали життя 30 громадян. Зокрема, двох дітей, 11 та 14 років. Також загинула їхня мати, а їх 3-річна сестричка зараз перебуває у лікарні. За нею вже бабуся і дідусь їдуть зі Львівської області, — сказав міністр.
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