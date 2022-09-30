Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: ДСНС

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Ракурс

Рашисти сьогодні, 30 вересня, вранці завдали ракетного удару по гуманітарній цивільній колоні, котра стояла на виїзді з облцентру Запорізької області на пункті пропуску, розташованому в районі авторинку поблизу траси Запоріжжя-Оріхів.

В результаті загинули 23 людини, ще 66 постраждалих, серед яких одна дитина, госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що рашисти вдарили по цьому пункту пропуску о 7.10 трьома ракетами С-300. Люди загинули та отримали травми внаслідок ураження уламковими елементами, оскільки ракети С-300 при влучанні вибухають, розсіюючи вражаючі елементи на велику площу.

Сьогодні на виїзд із Запоріжжя зареєструвалися 248 цивільних автомобілів. На момент обстрілу на місці було близько 100 людей, — зазначають у МВС.

На місці інциденту працювали поліція, військові та цивільні медики, волонтери Червоного Хреста та рятувальники. Зокрема, рятувальники, деблоковували постраждалих із понівечених автівок, а психологи ДСНС надавали постраждалим психологічну допомогу.