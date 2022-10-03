Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
рф увеличила количество носителей ракет «Калибр» в Черном море. Фото: inforesist.org

россия увеличила количество носителей ракет «Калибр» в Черном море

3 окт 2022, 12:18
999

Кількість російських носіїв крилатих ракет «Калібр» у Чорному морі зросла.





Угруповання російських кораблів поповнилось двома підводними човнами, таким чином кількість ракетоносіїв зросла до п’яти. Крім того, через посилення шторму в Чорному морі підвищується мінна небезпека. Зірвані з якоря снаряди можуть детонувати прямо у воді чи хвилями прибитись до берега. Про це 3 жовтня заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться п’ять ворожих носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 40 ракет.

А в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів. У Середземному морі агресори зосередили п’ять носіїв «Калібрів».

Нагадаємо, ще 1 жовтня країна-агресор рф розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі три носії крилатих ракет «Калібр», їхній загальний залп становив 24 ракети.

Читайте также: Россияне запускают по Украине все больше старых ракет — Воздушные силы

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров