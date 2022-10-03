россия увеличила количество носителей ракет «Калибр» в Черном море

рф увеличила количество носителей ракет «Калибр» в Черном море. Фото: inforesist.org

https://racurs.ua/n175372-rossiya-uvelichila-kolichestvo-nositeley-raket-kalibr-v-chernom-more.html

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Кількість російських носіїв крилатих ракет «Калібр» у Чорному морі зросла.

Угруповання російських кораблів поповнилось двома підводними човнами, таким чином кількість ракетоносіїв зросла до п’яти. Крім того, через посилення шторму в Чорному морі підвищується мінна небезпека. Зірвані з якоря снаряди можуть детонувати прямо у воді чи хвилями прибитись до берега. Про це 3 жовтня заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться п’ять ворожих носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 40 ракет.

А в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів. У Середземному морі агресори зосередили п’ять носіїв «Калібрів».

Нагадаємо, ще 1 жовтня країна-агресор рф розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі три носії крилатих ракет «Калібр», їхній загальний залп становив 24 ракети.