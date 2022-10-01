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Російські ракети продовжують загрожувати Україні
Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n175322-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
росія станом на сьогодні, 1 жовтня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі три носії крилатих ракет «Калібр», їхній загальний залп становить 24 ракети.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають п’ять носіїв «калібрів».
В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — 30 суден, з них п’ять суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 27 суден, з них два судна рухались із протоки Босфор.
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