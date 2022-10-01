Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські ракети продовжують загрожувати Україні

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

1 жов 2022, 19:48
999

росія станом на сьогодні, 1 жовтня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі три носії крилатих ракет «Калібр», їхній загальний залп становить 24 ракети.





Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають п’ять носіїв «калібрів».

В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — 30 суден, з них п’ять суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 27 суден, з них два судна рухались із протоки Босфор.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів