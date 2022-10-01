Російські ракети продовжують загрожувати Україні

https://racurs.ua/ua/n175322-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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росія станом на сьогодні, 1 жовтня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі три носії крилатих ракет «Калібр», їхній загальний залп становить 24 ракети.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають п’ять носіїв «калібрів».

В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили: