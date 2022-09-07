Росіяни запускають по Україні дедалі більше старих ракет — Повітряні силиhttps://racurs.ua/ua/n174519-rosiyany-zapuskaut-po-ukrayini-dedali-bilshe-staryh-raket-povitryani-syly.htmlРакурс
Російські терористичні війська дедалі більше використовують застаріле радянське озброєння у війні проти України.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 7 вересня сказав, що через зменшення запасів армія рф змушена пускати по Україні ракети Х-22 і Х-59, а також комплекси С-300.
Якщо вчорашня доба — Х-101 ракети летіли, то це уже рідкість, тому що Х-101 надзвичайно дорогі ракети, понад 5 чи 6 млн дол. Це найбільш технологічні ракети, які росія проти нас використовує, — сказав Ігнат.
Крім того, зменшення запасів новітніх ракет змушує росіян застосовувати ракети радянського виробництва Х-22 та Х-59, а також призначені для збиття повітряних цілей комплекси С-300.
Ігнат відзначив обмеженість запуску ракет С-300, адже дальність цього комплексу тільки 75 км.
Це говорить про те, що ворог уже заощаджує ті ресурси, які витратив на війну в Україні. За різними даними, усе ж у противника трошки просів той запас, — сказав речник Повітряних сил.
Він нагадав, що рф просить безпілотники в Ірану, а снаряди для артилерії у КНДР.
Протиповітряна оборона вдало ліквідує більшість ракет, які росія випускає по мирних містах. Раніше у Повітряних силах України розповіли про кілька типів ракет, збивати які надзвичайно складно.