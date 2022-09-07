Якщо вчорашня доба — Х-101 ракети летіли, то це уже рідкість, тому що Х-101 надзвичайно дорогі ракети, понад 5 чи 6 млн дол. Це найбільш технологічні ракети, які росія проти нас використовує, — сказав Ігнат.

Крім того, зменшення запасів новітніх ракет змушує росіян застосовувати ракети радянського виробництва Х-22 та Х-59, а також призначені для збиття повітряних цілей комплекси С-300.

Ігнат відзначив обмеженість запуску ракет С-300, адже дальність цього комплексу тільки 75 км.

Це говорить про те, що ворог уже заощаджує ті ресурси, які витратив на війну в Україні. За різними даними, усе ж у противника трошки просів той запас, — сказав речник Повітряних сил.

Він нагадав, що рф просить безпілотники в Ірану, а снаряди для артилерії у КНДР.

Протиповітряна оборона вдало ліквідує більшість ракет, які росія випускає по мирних містах. Раніше у Повітряних силах України розповіли про кілька типів ракет, збивати які надзвичайно складно.