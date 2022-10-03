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Колонну между Сватово и Купянском расстреляли из пулемета, власти сообщили подробности о преступлении россиян

Колонну между Сватово и Купянском расстреляли из пулемета, власти сообщили подробности о преступлении россиян

3 окт 2022, 17:14
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Автоколону між Сватово та Куп’янськом розстріляли з кулемета.





Голова Харківської ОВ Олег Синєгубов 3 жовтня розповів, що, за попередньою інформацією, вивіз цивільних організував місцевий перевізник. Машини виїхали в евакуацію 25 вересня.

На шляху автоколону окупанти обстріляли з кулемета, встановленого на БТР. Щоб приховати сліди злочину, росіяни підпалили рештки автомобілів.

Цей виїзд був організований місцевим перевізником за великі гроші. Одне місце, за нашими даними, коштувало приблизно 6 тис. грн, — сказав Синєгубов.

Раніше СБУ опублікувала відео з місця, де виявили розстріляну росіянами колону з цивільними, серед яких були діти.

За даними Офісу генпрокурора, дві машини згоріли повністю. За попередньою інформацією, загинуло 22 людини, серед них 10 дітей. Огляд місця події триває.

Источник: Ракурс


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