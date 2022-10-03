Франция передаст Украине 20 бронеавтомобилей Bastion

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Франція збирається передати Збройним силам України броньовані машини Bastion, які будуть оснащені баштами під 12,7-мм кулемети.

Україна найближчим часом отримає 20 таких бронетранспортерів, повідомляє видання La Tribune.

ЗМІ зазначають, що вже завершується виконання контракту між виробником Arquus та міністерством оборони Франції. Бронетранспортери створювали для французьких спецпризначенців в Африці.

У 2015 році Міністерство оборони США закупило 62 бронетранспортери, які були виготовлені американською компанією Mack Trucks. Вони були передані різним місіям армії Сполучених Штатів, які діють в африканських країнах.

Bastion — багатоцільовий бронетранспортер на колісному шасі 4×4. Машина оснащена бронею Stanag 459, яка захищає екіпаж від боєприпасів калібром 7,62 мм та уламків мін. Бронетранспортер вміщає вісім пасажирів та 2 члени екіпажу.

Основне озброєння — 12,7 або 7,62 мм кулемет із можливістю дистанційного керування.

Бронетранспортер можна використовувати як транспортувальну техніку або для медичної евакуації, облаштування командного пункту чи майстерні.

Франція також розглядає відправку в Україну від шести до 12 самохідних артилерійських установок Caesar, скасувавши їх постачання в Данію.