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Ракурс
Лукашенко официально признал участие беларуси в войне против Украины

Лукашенко официально признал участие беларуси в войне против Украины

4 окт 2022, 13:55
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Олександр лукашенко, білоруський диктатор, 4 жовтня на нараді з силовиками вперше офіційно визнав участь білорусі у війні проти Україні, але заявив «ми нікого не вбиваємо».





Що стосується нашої участі у «спеціальній військовій операції» в Україні. Ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових, — заявив самопроголошений президент білорусі.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну білорусь стала плацдармом для армії рф. Саме з території білорусі 24 лютого армія рф вторглася у Київську область, з білоруських аеродромів злітають бойові літаки та запускають ракети.

Лукашенко стверджує, що мінськ «не порушує своїх зобовʼязань». Він стверджує, що його мета — не допустити поширення цього конфлікту на територію білорусі.

Источник: Ракурс


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