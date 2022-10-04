Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Российские ракеты продолжают угрожать Украине

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

4 окт 2022, 15:41
999

росія станом на сьогодні, 4 жовтня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 32 ракети.





Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі розташовані ще п’ять носіїв російських «калібрів».

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — 34 судна, з них 13 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 34 судна, з них 14 суден рухались з протоки Босфор.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров