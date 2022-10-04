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Російські ракети продовжують загрожувати Україні
Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n175417-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
росія станом на сьогодні, 4 жовтня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 32 ракети.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі розташовані ще п’ять носіїв російських «калібрів».
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — 34 судна, з них 13 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 34 судна, з них 14 суден рухались з протоки Босфор.
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