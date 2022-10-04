Вступ в НАТО — названо дату обговорення заявки України

https://racurs.ua/ua/n175416-vstup-v-nato-nazvano-datu-obgovorennya-zayavky-ukrayiny.html

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Заявка України щодо пришвидшеного вступу до військово-політичного блоку НАТО формалізувала діалог про майбутнє членство. Тепер обговорення цього питання серед країн-членів Північноатлантичного альянсу розпочнеться на офіційному рівні.

Мʼяч — на боці НАТО… Після офіційної передачі заявки, тепер країни-члени мають попередньо провести обговорення нашої заявки і висловити свою позицію… Тепер дискусія про наше майбутнє членство набула формалізованого характеру. Раніше це були якісь неофіційні обговорення, які ми вели десь у кулуарах… Зараз це обговорення відбуватиметься вже в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях, — заявила посол України в НАТО Наталія Галібаренко під час брифінгу.

Одне з перших обговорень буде на рівні послів, а друге, не виключено, відбудеться вже в рамках засідання міністрів оборони в форматі «Рамштайн» 12−13 жовтня.

Нагадаємо, 30 вересня після того, як воєнний злочинець рф володимир путін оголосив про анексію тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, президент Володимир Зеленський підписав заявку про пришвидшений вступ України до НАТО. В Альянсі заявили, що рішення ухвалюватиметься консенсусом. Канада підтримала Україну в Альянсі, США заявили, що це питання не на часі. 2 жовтня президенти Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії і Словаччини випустили спільну заяву, у якій підтримали Україну в НАТО.