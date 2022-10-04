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Морпіхи ЗСУ підняли прапор над Давидовим Бродом на Херсонщині
Морпіхи ЗСУ підняли прапор над Давидовим Бродом на Херсонщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175415-morpihy-zsu-pidnyaly-prapor-nad-davydovym-brodom-na-hersonschyni-video.htmlРакурс
Морська піхота Збройних сил України звільнила Давидів Брід у Херсонській області. Цей населений пункт був найскладнішою ланкою оборони воєнних злочинців росії. Добру звістку повідомили морські піхотинці 35-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ імені контр-адмірала Михайла Остроградського.
Вже майже рідний. Зґвалтований російською окупацією. Він стане однією з перлин наших мандрів півднем України після перемоги. Зустрінемось на річці Інгулець, — написав нардеп Роман Лозинський, який зараз служить в ЗСУ.
Раніше сьогодні ЗСУ підняли український прапор в Новопетрівці Бериславського району Херсонської області. Відповідне відео оприлюднили захисники України у соцмережах. Окрім цього, у соцмережах з’явилося відео, на якому українські воїни увійшли в село Дудчани на Херсонщині, яке розташоване на березі Каховського водосховища.
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