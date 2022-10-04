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Ракурс
Морпехи ВСУ подняли флаг над Давидовым Бродом на Херсонщине

Морпехи ВСУ подняли флаг над Давидовым Бродом на Херсонщине (ВИДЕО)

4 окт 2022, 15:10
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Морська піхота Збройних сил України звільнила Давидів Брід у Херсонській області. Цей населений пункт був найскладнішою ланкою оборони воєнних злочинців росії. Добру звістку повідомили морські піхотинці 35-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ імені контр-адмірала Михайла Остроградського.





Вже майже рідний. Зґвалтований російською окупацією. Він стане однією з перлин наших мандрів півднем України після перемоги. Зустрінемось на річці Інгулець, — написав нардеп Роман Лозинський, який зараз служить в ЗСУ.

Раніше сьогодні ЗСУ підняли український прапор в Новопетрівці Бериславського району Херсонської області. Відповідне відео оприлюднили захисники України у соцмережах. Окрім цього, у соцмережах з’явилося відео, на якому українські воїни увійшли в село Дудчани на Херсонщині, яке розташоване на березі Каховського водосховища.

Источник: Ракурс


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