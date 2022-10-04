Морпехи ВСУ подняли флаг над Давидовым Бродом на Херсонщине

https://racurs.ua/n175415-morpehi-vsu-podnyali-flag-nad-davidovym-brodom-na-hersonschine-video.html

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Морська піхота Збройних сил України звільнила Давидів Брід у Херсонській області. Цей населений пункт був найскладнішою ланкою оборони воєнних злочинців росії. Добру звістку повідомили морські піхотинці 35-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Вже майже рідний. Зґвалтований російською окупацією. Він стане однією з перлин наших мандрів півднем України після перемоги. Зустрінемось на річці Інгулець, — написав нардеп Роман Лозинський, який зараз служить в ЗСУ.

Раніше сьогодні ЗСУ підняли український прапор в Новопетрівці Бериславського району Херсонської області. Відповідне відео оприлюднили захисники України у соцмережах. Окрім цього, у соцмережах з’явилося відео, на якому українські воїни увійшли в село Дудчани на Херсонщині, яке розташоване на березі Каховського водосховища.