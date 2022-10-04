МВФ може надати 1,3 млрд доларів екстреної допомоги Україні — Reuters

https://racurs.ua/ua/n175414-mvf-moje-nadaty-1-3-mlrd-dolariv-ekstrenoyi-dopomogy-ukrayini-reuters.html

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) 7 жовтня розгляне запит України на 1,3 млрд дол. додаткового екстреного фінансування. Про це агентству Reuters повідомили два джерела.

За їхніми даними, співробітники МВФ уже підготували необхідні документи. У Фонді вважають, що Київ отримав достатні фінансові гарантії від міжнародних партнерів, щоб відповідати вимогам МВФ для боргової стійкості та мати право на отримання подальших екстрених коштів.

У разі схвалення цього рішення, кошти надійдуть із нової програми екстреного кредитування для усунення нестачі продовольства.

Місія МВФ планує зустрітися з представниками української влади у Відні 17−23 жовтня для обговорення бюджетних планів України та монетарної політики. Як пише Reuters, обговорення триватиме після зустрічей на вищому рівні під час щорічних зустрічей Світового банку та МВФ.

Нагадаємо, 10 вересня премʼєр Денис Шмигаль заявив, що МВФ «пробуксовує" у підтримці України. 13 вересня Міжнародний валютний фонд виділив Україні 1,4 млрд дол. додаткової підтримки.