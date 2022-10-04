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Ракурс
ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині

ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині (ВІДЕО)

4 жов 2022, 14:20
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Збройні сили України підняли український прапор в Новопетрівці у Херсонській області. Відповідне відео оприлюднили захисники України у соцмережах. Населений пункт Новопетрівка розташована у Високопільській селищній громаді Бериславського району.





До повномасштабного вторгнення кількість населення, яка мешкала у Новопетрівці, налічувала близько 835 осіб.

Окрім цього, у соцмережах з’явилося відео, на якому українські воїни увійшли в село Дудчани на Херсонщині, яке розташоване на березі Каховського водосховища.

Нагадаємо, триває 223-тя доба повномасштабної війни росії проти України. Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Джерело: Ракурс


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