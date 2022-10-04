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Лауреаты Нобелевской премии по физике-2022, фото: Нобелевский комитет

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике 2022 года — детали

4 окт 2022, 16:16
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Нобелівську премію з фізики 2022 року отримують троє вчених за дослідження заплутаних квантових станів — явища, за якого дві субатомні частинки поводяться як єдине ціле, навіть коли вони розділені.





Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомляється на сторінці Нобелівської премії у Твіттері.

Лауреатами цьогорічної премії стали:

  • 75-річний французький учений Ален Аспект, який працює в Університеті Париж-Сакле та Політехнічній школі Палезо;
  • 79-річний американський учений Джон Клаузер, який керує власною компанією у Каліфорнії;
  • 77-річний австрійський учений Антон Цайлінгер, котрий працює у Віденському університеті.

У Нобелівському комітеті зазначають, що лауреати провели новаторські експерименти з використанням заплутаних квантових станів, результати яких проклали шлях для нових технологій, котрі ґрунтуються на квантовій інформації.

Лауреати Нобелівської премії з фізики-2022, фото: Нобелівський комітет

Источник: Ракурс


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