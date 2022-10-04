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Лауреаты Нобелевской премии по физике-2022, фото: Нобелевский комитет
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике 2022 года — деталиhttps://racurs.ua/n175418-nazvany-laureaty-nobelevskoy-premii-po-fizike-2022-goda-detali.htmlРакурс
Нобелівську премію з фізики 2022 року отримують троє вчених за дослідження заплутаних квантових станів — явища, за якого дві субатомні частинки поводяться як єдине ціле, навіть коли вони розділені.
Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомляється на сторінці Нобелівської премії у Твіттері.
Лауреатами цьогорічної премії стали:
- 75-річний французький учений Ален Аспект, який працює в Університеті Париж-Сакле та Політехнічній школі Палезо;
- 79-річний американський учений Джон Клаузер, який керує власною компанією у Каліфорнії;
- 77-річний австрійський учений Антон Цайлінгер, котрий працює у Віденському університеті.
У Нобелівському комітеті зазначають, що лауреати провели новаторські експерименти з використанням заплутаних квантових станів, результати яких проклали шлях для нових технологій, котрі ґрунтуються на квантовій інформації.
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