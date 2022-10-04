Лауреати Нобелівської премії з фізики-2022

https://racurs.ua/ua/n175418-nazvano-laureativ-nobelivskoyi-premiyi-z-fizyky-2022-roku-detali.html

Ракурс

Нобелівську премію з фізики 2022 року отримують троє вчених за дослідження заплутаних квантових станів — явища, за якого дві субатомні частинки поводяться як єдине ціле, навіть коли вони розділені.

Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомляється на сторінці Нобелівської премії у Твіттері.

Лауреатами цьогорічної премії стали:

75-річний французький учений Ален Аспект, який працює в Університеті Париж-Сакле та Політехнічній школі Палезо;

79-річний американський учений Джон Клаузер, який керує власною компанією у Каліфорнії;

77-річний австрійський учений Антон Цайлінгер, котрий працює у Віденському університеті.

У Нобелівському комітеті зазначають, що лауреати провели новаторські експерименти з використанням заплутаних квантових станів, результати яких проклали шлях для нових технологій, котрі ґрунтуються на квантовій інформації.