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Рашист «Людоед» призывает россиян идти на войну, фото: «Дурдом»
В подразделении осталось только семеро — рашист «Людоед» призывает россиян ехать на войну (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175429-v-podrazdelenii-ostalos-tolko-semero-rashist-ludoed-prizyvaet-rossiyan-ehat-na-voynu-video.htmlРакурс
Російські пропагандисти опублікували відео, на якому окупант із позивним «Людоїд» скаржиться на нестачу військових у лавах окупантів та закликає росіян не боятися їхати на війну проти України.
У нас з 19 числа з 23 осіб залишилося семеро. Люди потрібні, це найголовніший ресурс, — заявляє «Людоїд». — Чекаємо на них (мобілізованих — ред.), не треба боятися, разом переможемо.
Стверджується, що «Людоїд» у зоні бойових дій в Україні перебуває три місяці, а до цього взагалі був директором цвинтаря.
Нагадаємо, за оцінками західних військових експертів, оголошена російським диктатором володимиром путіним мобілізація не вплине на перебіг війни проти України.
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