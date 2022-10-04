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Ракурс
Рашист «Людоїд» закликає росіян йти на війну, фото: «Дурдом»

У підрозділі залишилось лише семеро — рашист «Людоїд» закликає росіян їхати на війну (ВІДЕО)

4 жов 2022, 22:13
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Російські пропагандисти опублікували відео, на якому окупант із позивним «Людоїд» скаржиться на нестачу військових у лавах окупантів та закликає росіян не боятися їхати на війну проти України.





У нас з 19 числа з 23 осіб залишилося семеро. Люди потрібні, це найголовніший ресурс, — заявляє «Людоїд». — Чекаємо на них (мобілізованих — ред.), не треба боятися, разом переможемо.

Стверджується, що «Людоїд» у зоні бойових дій в Україні перебуває три місяці, а до цього взагалі був директором цвинтаря.

Нагадаємо, за оцінками західних військових експертів, оголошена російським диктатором володимиром путіним мобілізація не вплине на перебіг війни проти України.

Джерело: Ракурс


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