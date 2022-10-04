Володимир Зеленський і Джо Байден, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n175428-625-mln-dolariv-bayden-povidomyv-zelenskomu-pro-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy.html

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Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на суму 625 млн дол.

Президент США Джо Байден повідомив про це своєму українському колезі Володимиру Зеленському під час телефонної розмови, котра відбулася сьогодні, 4 жовтня, інформує прес-служба Білого дому.

Також Байден під час розмови наголосив, що США ніколи не визнають «анексію» росією територій України та підтвердив, що будь-які фізичні особи, організації чи країни, які надаватимуть підтримку таким діям рф, сплатять за це високу ціну.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначає, що новий пакет військової допомоги США включатиме: