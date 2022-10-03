США незабаром оголосять про відправку ще чотирьох M142 HIMARS у новому пакеті зброї на $625 мільйонів для України, — Reuters.

https://racurs.ua/ua/n175398-ssha-nezabarom-ogolosyat-pro-vidpravku-v-ukrayinu-sche-chotyroh-m142-himars-reuters.html

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США незабаром оголосять, що відправлять в Україну ще чотири РСЗВ M142 HIMARS у рамках нового пакету озброєнь на суму 625 млн дол.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше CNN повідомила, що Україна запропонувала надавати США список цілей в обмін на постачання ATACMS.

Уряд України нібито запропонував адміністрації Джо Байдена надавати «повну та постійну інформацію» про російські цілі, за якими хоче вдарити ЗСУ. На цей крок Київ пішов задля постачання тактичних ракет ATACMS, які мають дальність польоту 300 км.

Про переговори пише CNN з посиланням на офіційних осіб, знайомих з їх перебігом.

Як стверджує видання, така прозорість фактично дає США право накладати вето на ракетні удари. Київ розраховує, що Вашингтон переконається у неможливості ескалації війни за допомогою американської зброї та почне постачати ATACMS.

28 вересня Пентагон оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на 1,1 млрд дол. У нього увійдуть 18 реактивних систем залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них, але ця зброя надходитиме до України частинами упродовж 1−2 років.